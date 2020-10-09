معلمو السليمانية يهددون بالإضراب الشامل

اعلن رئيس اتحاد المعلمين في السليمانية دلشاد مجيد، ، أن الكوادر التعليمية في المحافظة ستقوم بإغلاق شامل للمدارس بعد 15 من الشهر الحالي.

وقال مجيد إنه “كخطوة أولى أغلقنا المدارس لمدة يومين في محاولة لإيصال رسالة لحكومة الإقليم والجهات المختصة بضرورة صرف رواتب الكوادر التدريسية بشكل سريع”.

وأضاف أنه “في ظل الظروف الصعبة وانتشار فيروس كورونا ورغم مرور أكثر من شهرين لم تستلم الكوادر التدريسية في كردستان رواتبها، ومع ذلك تطلب الحكومة منهم الاستمرار بالدوام رغم أن الأغلبية منهم لايمتلك آجرة السيارة التي توصله للمدرسة”.

وأشار إلى أن “الحكومة لم توفر أدنى مستلزمات الوقاية الطبية من فيروس كورونا داخل المدارس، ومع ذلك باشرت الكوادر التدريسية بالدوام انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الطلبة لعدم ضياع العام الدراسي عليهم، لكن ذلك لم يكن بالحسبان لدى الحكومة”.

وتابع “أعطينا للحكومة مهلة حتى 15 من الشهر الحالي وفي حال لم تقوم الحكومة بتوزيع رواتب المعلمين بشكل كامل ومنتظم، فسيتم إغلاق المدارس في السليمانية والإضراب التام عن الدوام” .