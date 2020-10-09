بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 09 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
بعد توقيع عقد عملاق.. انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو الساعدي: صراعات سياسية تلوح في الأفق على عدد المقاعد الانتخابية في كل دائرة مراقبون: بقايا داعش الإرهابي لا تدل إلا على أن التنظيم تحوّل من كيان إلى عصابة صغيرة مراقبون: صعوبات تواجه عملية خلق التفاهمات وتوقيع اتفاقات دائمة بين بغداد وكردستان القوى السياسية والكتل البرلمانية تواصل حواراتها الرامية إلى التوافق على صيغة واحدة لشكل الدوائر الانتخابية خطة أمريكية ضد ميليشيات إيران بالعراق.. قصف المقرات السرية لكل من العامري والخزعلي قائد جديد يتسلم مهام قيادة الفرقة الخامسة للجيش العراقي في ديالى نائبة: النواب المستقلين في البرلمان غير قادرين على صناعة التغيير باجلان: إبعاد لواء الشبك من سهل نينوى يعد تمهيداً لانتشار قوات الجيش والبيشمركة اختراق حسابات ريال مدريد ونشر هدف "مستفز" للمدريديين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 10:20 ص

معلمو السليمانية يهددون بالإضراب الشامل

7ddcfc9a-e36e-47e9-ac89-56ff1a0587db
اعلن رئيس اتحاد المعلمين في السليمانية دلشاد مجيد، ، أن الكوادر التعليمية في المحافظة ستقوم بإغلاق شامل للمدارس بعد 15 من الشهر الحالي.
وقال مجيد إنه “كخطوة أولى أغلقنا المدارس لمدة يومين في محاولة لإيصال رسالة لحكومة الإقليم والجهات المختصة بضرورة صرف رواتب الكوادر التدريسية بشكل سريع”.
وأضاف أنه “في ظل الظروف الصعبة وانتشار فيروس كورونا ورغم مرور أكثر من شهرين لم تستلم الكوادر التدريسية في كردستان رواتبها، ومع ذلك تطلب الحكومة منهم الاستمرار بالدوام رغم أن الأغلبية منهم لايمتلك آجرة السيارة التي توصله للمدرسة”.
وأشار إلى أن “الحكومة لم توفر أدنى مستلزمات الوقاية الطبية من فيروس كورونا داخل المدارس، ومع ذلك باشرت الكوادر التدريسية بالدوام انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الطلبة لعدم ضياع العام الدراسي عليهم، لكن ذلك لم يكن بالحسبان لدى الحكومة”.
وتابع “أعطينا للحكومة مهلة حتى 15 من الشهر الحالي وفي حال لم تقوم الحكومة بتوزيع رواتب المعلمين بشكل كامل ومنتظم، فسيتم إغلاق المدارس في السليمانية والإضراب التام عن الدوام” .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا العراق

ارتفاع قياسي لعدد الإصابات بفيروس كورونا في كردستان خلال يوم 09 تشرين الأول 2020 01:31 م

الاتحاد الوطني

الاتحاد الوطني يتهم حزب بارزاني بتوقيع اتفاقيات عسكرية مع أنقره دون علم بغداد 09 تشرين الأول 2020 10:26 ص

الحظر الشامل في عموم العراق

نائبة تتوقع إعادة فرض الحظر الشامل في عموم العراق 09 تشرين الأول 2020 10:24 ص

نازحون

الجبوري: إعادة 250 عائلة نازحة إلى مدينة الموصل 09 تشرين الأول 2020 09:40 ص

الدولار

المالية النيابية تكشف عن اتجاه الحكومة لفرض الادخار الاجباري على رواتب الموظفين 08 تشرين الأول 2020 01:00 م

رواتب

المالية النيابية تكشف عن اتجاه الحكومة لفرض الادخار الاجباري على رواتب الموظفين 08 تشرين الأول 2020 12:55 م

النفط

ارتفاع أسعار النفط لقمة جديدة بفعل إعصار دلتا 08 تشرين الأول 2020 12:28 م

الطيران المدني

إيقاف أحد الطيارين المدنيين عن العمل حتى إشعار آخر 08 تشرين الأول 2020 10:45 ص

التعليقات