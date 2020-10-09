سياسي تركماني: نرفض تشكيل غرف التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة في كركوك

أكد السياسي التركماني النائب السابق في البرلمان فوزي أكرم ترزي، رفض التركمان تشكيل غرف التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة في كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وقال ترزي إن “أي اتفاق يخص كركوك والمناطق المتنازع عليها الممتدة من مندلي إلى تلعفر لايشترك فيه التركمان يعد باطلاً وغير معمول به لآن التركمان هم القومية الثالثة وهم أصل السكان في تلك المناطق

وأضاف أن “الخروقات في كركوك وباقي المناطق مستمرة وتحدث في كل مكان، ودخول الاتفاق بين البيشمركة والجيش لتشكيل غرف التنسيق يعد تجاوزاً على خطة فرض القانون.

وبين أن “التركمان يخشون من عودة الجرائم التي ارتكبت على مدار 15 عاماً بحقهم، وذلك أبان سيطرة الأحزاب الكردية على إدارة كركوك، لذلك سيتم رفض أي مقترح لتشكيل هذا الغرف لأنها مقدمة لعودة البيشمركة والأسايش.