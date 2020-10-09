نائبة :ثلاثة قوانين “مهمة” تنتظر التصويت في أولى جلسات البرلمان المقبلة

قالت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، ، أن ثلاثة قوانين ستكون مرشحة للتصويت في مجلس النواب الأيام المقبلة

وأوضح محمود إن “تشريعات هامة تنتظر التصويت وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية وقانون الادعاء العام وقانون الأحوال الشخصية ٥٧

وأضافت أن “هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية سترى النور خلال الفترة المقبلة”، مشيرة الى ان “مجلس النواب تعهد بتشريع القوانين المهمة خلال الدورة البرلمانية الحالية.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة غدا السبت بعد عطلة استمرت اسبوعين.