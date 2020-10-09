مصدر: حزب الحلبوسي بدأ بتصفية واسعة لخصومه في الأنبار تمهيدا للانتخابات



كشف مصدر رفيع المستوى، عن سيطرة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على مفاصل الحكومة المحلية في الانبار.

وقال المصدر إن “حزب التقدم الذي يرأسه رئيس البرلمان الحالي عمل على اقصاء الاحزاب الاخرى التي كانت تسيطر على الانبار مما يضع الحزب في موقف المسيطر في الانتخابات المقبلة.

وأضاف، أن “محمد الحلبوسي استخدم نفوذه وتمكن من تغيير عدد من الشخصيات الحكومية التي كانت تدير بعض الدوائر واستبدالها باخرين ينتمون الى حزب التقدم في خطوة لتعزيز النفوذ قبيل اجراء الانتخابات المقبلة.

وتابع أن “معظم المدراء العاملين وقائممقامي مدن الانبار من قيادات حزب التقدم.

واعلن مسؤول مطلع، في وقت سابق، بأن متنفذين استخدموا عجلات حكومية في عمليات ترويج انتخابي لصالح احزابهم في مناطق مختلفة من مدن الانبار.