باجلان: إبعاد لواء الشبك من سهل نينوى يعد تمهيداً لانتشار قوات الجيش والبيشمركة

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، اليوم الجمعة، إن قرار إبعاد لواء 30 التابع للشبك، من مناطق سهل نينوى يعد تمهيداً لانتشار قوات الجيش والبيشمركة.



وذكر باجلان، أن "قرار إرجاع قوات لواء 30 يعتبر صائباً ومهم جدا"، مضيفاً أن "القرار صادر من العمليات المشتركة وهو تمهيد للانتشار بين قوات البيشمركة ووزارة الدفاع التي ستنتشر في جميع المناطق من مندلي إلى مخمور ومن بينها سهل نينوى لتوفير الحماية الكاملة لتلك المناطق".



وأضاف، أن "قرار إبعاد اللواء مسافة 5 كيلو متر لن يحدث فراغا أمنيا لأن الجيش العراقي سينتشر بها وبعد الاتفاق مع البيشمركة سيتم نشر قوة مشتركة من الطرفين".



وبشأن استهداف مطار أربيل، قال باجلان، إن "لواء 30 هو المسؤول عن المنطقة وإذا تيقنا بأنه لم يكن وراء الهجوم الأخير على مطار أربيل فحتما انه فشل وقصر في الكشف عن الجهات التي استهدفت المطار لآن المنطقة التي انطلق منها الصاروخ تقع ضمن قاطع مسؤوليته".