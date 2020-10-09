رئيس الجمهورية يهنىء الشيخ مشعل بمناسبة اختياره وليا للعهد بدولة الكويت

هنأ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره وليا للعهد في دولة الكويت.



وعبر رئيس الجمهورية في اتصال هاتفي مع الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ، عن خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبه اختياره ولياً للعهد، متمنياً له كل التوفيق وان يديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار لدولة الكويت وشعبها الشقيق، مؤكداً حرص العراق ، شعباً ورئيساً وحكومةً ، على تعزيز العلاقات الاخوية العميقة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.