بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 09 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 09:56 ص

اختراق حسابات ريال مدريد ونشر هدف "مستفز" للمدريديين

ريال مدريد

تعرض نادي ريال مدريد إلى محاولة لسرقة وثائق حساسة للفريق عن طريق اختراق أنظمة النادي الملكي لتتمكن بعد وقت قصير من القبض على المتهم.

ويذكر أن السلطات القت القبض على الهاكر البرتغالي "روي بينتو" في العاصمة الهنغارية بودابست بعد ملاحقته بسبب اختراقه حسابات ريال مدريد  ورسائل بريد إلكتروني لعناصر بالنادي، ووثائق خاصة.

كما أوضحت إن استهداف بينتو لريال مدريد كان باستخدام أجهزة كمبيوتر خارقة للحصول على معلومات حساسة تابعة للنادي.

وتم الإعلان عن العثور على بيانات ريال مدريد التي تم قرصنتها في واحد من 12 قرصا بحوزة الهاكر البرتغالي عند القبض عليه لتكشف التحقيقات إنه سبق لبينتو إختراق وثائق نادي سبورتنغ البرتغالي .

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