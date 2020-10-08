فصل إيران عن النظام المالي العالمي.. فرض عقوبات على 18 بنكا ورسالة ترامب: التراجع عن الإرهاب أو الموت إفلاسًا

خبراء: العقوبات الأخيرة ستدفع خامنئي لرفع الراية البيضاء



جاءت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، ونالت من كل بنوكها، لتؤكد أنه لن تكون هناك نجاة لملالي إيران ما لم يتراجعوا عن الإرهاب ويعلنوا بوضوح تفكيك ميليشيات الدم في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وأعلن موقع وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا في مسعى لزيادة عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي، وتكثف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأميركية.

وأفاد الموقع أن "الخزانة الأميركية تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902".



وذكر الموقع أن "الخزانة الأميركية ستصدر ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي 13902". وأوضح أن "موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية.. الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية".

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان: "عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية". وشدد على أن "إجراءات اليوم ستظل تسمح بالعمليات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني"

من جانبه، وبطريقة المزايدة، اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة باستهداف ما تبقى لدى إيران من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء في ظل جائحة، وذلك من خلال العقوبات الجديدة.



وغرد ظريف، على "تويتر": "في ظل جائحة كوفيد-19، يريد النظام الأميركي نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء، لكن التآمر لتجويع شعب جريمة ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق لإعلان العقوبات، قال مصدر من الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، إن الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، وذلك مع تكثيف واشنطن ضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتأتي الخطوة، التي تفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من تحدث عن الخطة الأميركية. ويمثل القرار الأميركي بفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني تحدياً للحلفاء الأوروبيين الذين حذروا من هذه الخطوة وتحالفوا مع إرهاب ايران.

وقال مسؤولون أميركيون، إن الإجراءات تستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حالياً لعقوبات في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلص القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع، وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".

ويذهب المدافعون عن العقوبات إلى أن المزيد من عزل التجارة الإيرانية يتناسب مع جهود إدارة ترمب لسحق الاقتصاد الإيراني لإحضار طهران إلى طاولة المفاوضات. وأضافوا أيضاً أن وزارة الخزانة يمكن أن تخفف العواقب الإنسانية من خلال إصدار رسائل إلى الشركات التي تسمح بمبيعات معينة.

وتمثل هذه الخطوة دفعة كبيرة قبل الانتخابات لسياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي نجحت في تدمير الاقتصاد الإيراني وجراء الارهاب الاسود الذي تمارسه طهران.

ومنذ انسحاب الرئيس ترامب ووفق تقرير للعربية نت، من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، تجاوزت طهران حدود الاتفاق وخصبت اليورانيوم أكثر مما فعلت قبل توقيع الاتفاق. كما شهد المسؤولون الأميركيون في العراق تصاعداً في إطلاق الصواريخ وهجمات أخرى من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، وتم دفع اقتراح إدراج الصناعة المالية الإيرانية بالكامل في القائمة السوداء من قبل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي منظمة أميركية غير ربحية متشددة دعت إلى تغيير النظام في إيران. وكتب مارك دوبويتز وريتشارد غولدبرغ من المؤسسة في مقال رأي في 25 أغسطس لصحيفة "وول ستريت جورنال": "من أجل تحقيق ضربة قاضية اقتصادية في الجولة الثانية عشرة، حان الوقت للرئيس ترمب لإلقاء ضربة أخرى: القائمة السوداء للقطاع المالي الإيراني بأكمله".

واعتمد الإجراء على أمر تنفيذي أصدره ترامب في يناير يمنح وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، سلطة واسعة لمعاقبة أي جزء من الاقتصاد الإيراني. ويقول البعض، إنهم يأملون في أن تؤدي الخطوة إلى انهيار الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب مبيعات النفط المفقودة ومجموعة واسعة من العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد بعد انسحاب ترامب من الصفقة.

وفي سبتمبر الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده تسببت بخسائر وصلت إلى 150 مليار دولار، وقال روحاني بانفعال وغضب، في تصريحات نقلها التلفزيون: بعقوباتهم غير القانونية وغير الإنسانية، كبد الأميركيون الشعب الإيراني 150 مليار دولار من الخسائر، دون أن يفصح عن التفاصيل. وأضاف روحاني قائلا: لم نر من قبل مثل هذه الدرجة من التوحش.

واعتبر خبراء، قرار العقوبات الأمريكية الأخيرة فصل تام لإيران عن النظام المالي العالمي وهو ثمن بسيط جراء إرهاب خامنئي.

ا.ي