لأول مرة .. إتفاقية إسرائيلية أردنية لتسيير رحلات جوية تشمل دولا بينها العراق

أفاد موقع اسرائيلي اليوم الخميس ان بلاده والأردن وقعا اتفاقية تسمح لأول مرة بتسيير رحلات جوية عبر المجال الجوي للدولتين.



وذكر موقع "إسرائيل بالعربية" اليوم ان الاتفاقية "ستؤدي الى تقصير ساعات الرحلات بين دول الخليج وآسيا والشرق الأقصى وبين أوروبا وأمريكا الشمالية".

واضاف الموقع ان الاتفاقية تشمل مسارات الرحلات المغادرة من دول مثل العراق و الإمارات العربية المتحدة والسعودية.



