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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 08 تشرين الأول 2020 02:01 م

محلل سياسي: الحكومة حققت ارقاما قياسية على “فيسبوك” وواقعها كلام فقط

حكومة الكاظمي

قال المحلل السياسي كريم الخيكاني ، ان الحكومة نشطت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وحققت رقما قياسيا في الترويج الاعلامي والصور، فيما لم تحقق منجزا على ارض الواقع بل هناك امتعاض كبير من اجراءاتها وخاصة مايتعلق بمعاش الشعب.


 واوضح الخيكاني ان “الشارع يغلي غضبا وخاصة شريحة الموظفين، بسبب تاخر الحكومة كثيرا باطلاق الرواتب، اضافة الى رميها الكرة بملعب البرلمان ومطالبتها اياه بالتصويت على الاقتراض في وقت تتوفر لديها سيولة مالية من ايرادات النفط وغيره، وكذلك امتلاكها احتياطي نقدي كبير.


واضاف ان “الحكومة ناشطة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة (فيسبوك) والترويج الاعلامي الكبير والصور الاحترافية، في وقت ينبغي ان يكون نشاطها ودقتها في العمل على ارض الواقع كعملها خلف "الكيبورد".


وبين ان “الوضع الراهن والتخبط في اتخاذ الاجراءات التي ينتظرها الشعب، تنذر بانفجار صبر العراقيين بجميع شرائحهم والتوجه نحو اسقاط الحكومة والعملية السياسية برمتها، لكون الحكومة لم تقدم منجزا يذكر واكتفت بالتقاط الصور”.

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