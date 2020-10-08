نائب: تعطيل صرف الرواتب غير مبرر في ظل وجود مختلف الإيرادات

اكد النائب فاضل جابر ، ان هناك تعطيلا غير مبرر لصرف رواتب الموظفين بذريعة وجود ازمة مالية، لافتا الى ان الحكومة تمتلك إيرادات مختلفة نفطية وغير نفطية بالإمكان الاعتماد عليها في تأمين الرواتب.



وقال جابر ان “مجلس النواب قدم ماعليه وصوت على قانون الاقتراض من اجل حصول الحكومة على 15 تريليون دينار في حزيران الماضي، في وقت ينبغي على الحكومة إيجاد الحلول للازمة المالية خلال المدة التي أعقبت القرض.



وأضاف ان “الحكومة لديها إيرادات نفطية تتجاوز الـ 3 مليار دولار شهريا، وهو مايغطي اكثر من 4 تريليون دينار، باستثناء الإيرادات غير النفطية من منافذ وضرائب وموارد أخرى.

واشار الى ان “الحكومة ملزمة باتخاذ إجراءات من شأنها توفير المبالغ اللازمة لدفع رواتب الموظفين بدلا من تعطيل صرفها وتحميل البرلمان مسؤولية التصويت على قانون الاقتراض.



