نائب يطالب الحكومة بايجاد حلول سريعة للازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد

طالب النائب منصور البعيجي، الحكومة بايجاد حلول سريعة للازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد ، مشيرا الى ان العالم اجمع يمر بهذه الازمة وليس العراق ولكن التخطيط الناجح لتلك الدول جنبها حصول ازمة كبيرة كما حصل في العراق ،داعيا الحكومة الى ان تتدبر امورها وان لاتقف مكتوفة الايدي جراء الازمة الراهنة.





واوضح البعيجي في بيان صحفي، ان" تأخير صرف رواتب موظفي الدولة اضر كثيرا بشريحة مهمة تعتمد على معيشتها على الراتب ، فضلا عن الاضرار بالاقتصاد الوطني " ، مؤكدا ان اطلاق رواتب الموظفين ليس منة من الحكومة بل هو حق طبيعي لموظفي الدولة.





ودعا ، ، الحكومة الى عدم الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي لحل ازمة دفع الرواتب ، مشيرا الى وجود العديد من الحلول الاخرى لعبور الازمة الاقتصادية ، مؤكدا ان " مشروع الاقتراض لن نسمح به لانه سيسير بالبلد نحو الافلاس ".



