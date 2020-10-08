بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 08 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
القبض على اخطر شبكة تزييف للعملة الاجنبية في ديالى محلل سياسي: الحكومة حققت ارقاما قياسية على “فيسبوك” وواقعها كلام فقط نائب: تعطيل صرف الرواتب غير مبرر في ظل وجود مختلف الإيرادات نائب يطالب الحكومة بايجاد حلول سريعة للازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد نصيف تطالب بالتحقيق في قضية مزرعة الشاي التي يمتلكها العراق في فيتنام ضبط ٦ شاحنات مخالفة للضوابط ضمن مداخل مديرية كمرك المنطقة الشمالية الدهلكي: وفاة الطفلة النازحة رويدةوصمة عار على جميع الحكومات السابقة والحالية بالعراق الشريفي: توزيع الدوائر الانتخابية حسب الأمزجة السياسية يؤدي للفوضى نائبة ترجح استمرار تأخير الرواتب في العراق خلال الأشهر المقبلة ميليشيا كتائب حزب الله.. الوكيل الإيراني الأكثر خطورة في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 08 تشرين الأول 2020 01:00 م

المالية النيابية تكشف عن اتجاه الحكومة لفرض الادخار الاجباري على رواتب الموظفين

الدولار
استقرت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان اليوم الخميس 8 تشرين الاول 2020.
وقال مصدر مالي ، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 123700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123700 دينار مقابل 100 دولار.
وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء التي سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد 123700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.
وأشار  إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغت اسعار البيع 124000 دينارعراقي، بينما كانت اسعار الشراء 123000 دينار لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 123700 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  123500 لكل مائة دولار امريكي.
وعزا اصحاب بعض المكاتب الى استقرار السوق الى العطلة التي اعلنت عنها الحكومة هذا اليوم بمناسبة زيارة الاربعينية وبالتالي فان الاسعار ستبقى على حالتها السابقة ما قبل العطلة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
رواتب

المالية النيابية تكشف عن اتجاه الحكومة لفرض الادخار الاجباري على رواتب الموظفين 08 تشرين الأول 2020 12:55 م

النفط

ارتفاع أسعار النفط لقمة جديدة بفعل إعصار دلتا 08 تشرين الأول 2020 12:28 م

الطيران المدني

إيقاف أحد الطيارين المدنيين عن العمل حتى إشعار آخر 08 تشرين الأول 2020 10:45 ص

امتحان

التربية تحدد الرابع والعشرين من الشهر الحالي موعدا لامتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي 08 تشرين الأول 2020 10:42 ص

محافظ بغداد المهندس عطوان العطواني

الاستثمار النيابية: 7 مليارات دولار ما زالت بذمة شركات الهاتف النقال 08 تشرين الأول 2020 10:39 ص

وزارة التربية

التربية: التعليم الإلكتروني سيكون أساسياً في العام الدراسي الجديد 08 تشرين الأول 2020 10:37 ص

عناصر ميليشياوية

عناصر ميليشياوية ترفع صور سليماني تحاول إشاعة الفوضى بتظاهرات كربلاء 08 تشرين الأول 2020 09:52 ص

انتصار الجبوري

دعوات برلمانية لتفعيل قرار إلغاء التصاريح الأمنية في نينوى 08 تشرين الأول 2020 09:49 ص

التعليقات