اندلاع حريق بالجامع الأزهر بعد عامين من ترميم ضخم له

نجحت قوات الحماية المدنية المصرية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، في إخماد حريق اندلع بأحد مباني الجامع الأزهر بالقاهرة، في أول حادث يتعرض له منذ ترميمه مؤخراً.



شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب حرص بدوره على التأكد من عدم تأثر مبنى المسجد والمناطق الرئيسية به بالحريق.



وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسؤولين بالأزهر الشريف فإن الحريق "محدود" وشب في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث للمسجد، قبل أن يتم السيطرة عليه.

وفي مارس/أذار 2018، أزيح الستار عن تغييرات ترميمية شاسعة أجريت للجامع الأزهر الشريف، أضفت على رونقه التاريخي مزيدا من البهاء، عبر عملية ترميم وصيانة هي الأكبر في تاريخه الحديث.



وقبل عامين، افتتح الجامع الأزهر بحضور رسمي من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكانت عملية الترميم أجريت بمنحة من خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وشملت عملية الترميم تغيير وتحديث البنية التحتية للجامع الأزهر بشكل كامل، بما في ذلك الأرضيات والفرش وشبكات الإضاءة والمياه والصرف والإطفاء والتهوية والصوت، وذلك وفقا لأحدث المعايير العالمية، وبخامات تماثل المستخدمة في الحرم المكي.