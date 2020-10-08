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الخميس, 08 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 08 تشرين الأول 2020 12:41 م

فشل على كل المستويات .. إيران تتذيل قائمة الدول في سباق جوازات السفر

الجواز الإيراني

احتل جواز السفر الإيراني المرتبة الـ 71 قابعا في أسفل جدول ترتيب مكانة جوازات سفر دول العالم خلال العام الجاري.
وتصدر جواز السفر النيوزيلندي المرتبة الأولى من بين 193 دولة و6 مناطق حول العالم، حسب موقع باسبورت إيندكس الذي يقع مقره في المملكة المتحدة.

وصنفت جوازات السفر الألمانية والنمساوية ولوكسمبورج والسويسرية والأيرلندية واليابانية والكورية الجنوبية والأسترالية بشكل مشترك في المرتبة الثانية في هذا الترتيب العالمي.
كما اشتركت بلدان السويد وبلجيكا وفرنسا وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا في المركز الثالث بنفس الترتيب.
وحاز جواز السفر الإيراني ترتيبا أقل من جوازات سفر دول كازاخستان وأذربيجان وأرمينيا وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وباكستان.
وقبعت إيران في أدنى قاع جدول مكانة جوازات السفر عالميا إلى جانب أفغانستان والصومال والعراق وسوريا واليمن.
يشار إلى أن شركة المطارات والملاحة الجوية التي تديرها الحكومة داخل إيران كشفت في وقت سابق أن عدد المسافرين على متن الرحلات الدولية بالمطارات المملوكة لها قد انخفض بنسبة 96%.
وانخفضت رحلات المطارات المملوكة للشركة الإيرانية في أغسطس/ آب 2020، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 27%، في حين تراجعت مغادرة واستقبال الركاب بنسبة 42%. 
مع انسحاب الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق النووي وفرض عقوبات شديدة على طهران، تمر صناعة الطيران الإيرانية بإحدى أسوأ فتراتها بداية من عام 2018.
في غضون ذلك، فاقم استمرار أزمة انتشار الفيروس التاجي وإلغاء العديد من الرحلات الجوية من الوضع الراهن في إيران.
الجدير بالذكر أن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران حذرت قبل 3 أشهر الناقلات الجوية من التحليق في أجواء إيران بسبب مخاطر من احتمالية استهداف طائراتها جراء ضعف التنسيق عسكريا داخل البلاد.
وأكدت الوكالة الأوروبية خلال بيان لها، يوليو/ تموز الماضي، في قسم "مناطق النزاع" حول حالة المجال الجوي الإيراني أن هناك وضعا أمنيا خطيرا، وكذلك سوء تنسيق بين حركة الطيران المدني والعمليات العسكرية. 

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