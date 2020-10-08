بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 08 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
ضبط ٦ شاحنات مخالفة للضوابط ضمن مداخل مديرية كمرك المنطقة الشمالية الدهلكي: وفاة الطفلة النازحة رويدةوصمة عار على جميع الحكومات السابقة والحالية بالعراق الشريفي: توزيع الدوائر الانتخابية حسب الأمزجة السياسية يؤدي للفوضى نائبة ترجح استمرار تأخير الرواتب في العراق خلال الأشهر المقبلة ميليشيا كتائب حزب الله.. الوكيل الإيراني الأكثر خطورة في العراق العراق ومصر يبحثان استعداداتهما لعقد اللجنة المشتركة في بغداد نائب سابق: محاولة إثارة فتنة أمنية في الأنبار لن تنطلي على أهل وعشائر المحافظة صحيفة أمريكية: الكاظمي يسعى إلى الكشف عن قتلة المتظاهرين رغم عراقيل الميليشيات نائب يدعو الى فتح ملف المصارف الاهلية وطبيعة عملها وكشف الجهات السياسية او الحزبية التي تقف وراءها مدلول: العراق سيجني عشرات المليارات سنويا في هذه الحالة!
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 08 تشرين الأول 2020 12:36 م

أول تصريح لولي عهد الكويت الجديد بعد توليه مهمته

مشغل الصباح
بدأ ولي العهد الجديد للكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مهمته بتعهدات للداخل والخارج في أول كلماته بعد أدائه اليمين الدستورية صباح اليوم الخميس.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الخميس عقب أدائه اليمين وليا للعهد بعد تزكيته من قبل أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمام مجلس الأمة حيث أدى اليمين: "سنواصل مسيرتنا الريادية كدولة دستور ونسير على نهج ديمقراطي".
وأضاف: "أعاهد الشعب أن أكون الناصح الأمين لأمير البلاد والمواطن المخلص الراعي لمصالح وطنه".
وتابع: "أعاهد الله والأمير والكويتيين على أن أكون العضد المتين لأمير البلاد، وأتعهد برفع شعار المشاركة الشعبية وإشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة". 
وشدد على أنه سيكون "حريصًا كل الحرص على تحقيق مصالح المواطنين واستمرار المشاركة الشعبية".
ووجه رسالة للخارج بالتأكيد على أن الكويت "ستبقي على التزاماتها الإقليمية والدولية".
وبدأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حياته العملية في وزارة الداخلية التي تدرج في مناصبها المختلفة وصولا لمنصب رئيس المباحث العامة على مدار 13 عاما.

وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة "أمن الدولة"، قبل أن ينتقل لاحقا لمنصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي شغله على مدار 17 عاما قبل أدائه اليمين الدستورية اليوم.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الأزهر

اندلاع حريق بالجامع الأزهر بعد عامين من ترميم ضخم له 08 تشرين الأول 2020 12:47 م

الجواز الإيراني

فشل على كل المستويات .. إيران تتذيل قائمة الدول في سباق جوازات السفر 08 تشرين الأول 2020 12:41 م

الشيخ مشعل الصباح

الشيخ مشعل الصباح يؤدي اليمين الدستورية وليا لعهد الكويت 08 تشرين الأول 2020 12:31 م

الكاظمي والميليشيات

صحيفة أمريكية: الكاظمي يسعى إلى الكشف عن قتلة المتظاهرين رغم عراقيل الميليشيات 07 تشرين الأول 2020 02:53 م

الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش

الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للقتال بين أرمينيا وأذربيجان 06 تشرين الأول 2020 01:05 م

المجلس العالمي للتسامح والسلام

المجلس العالمي للتسامح والسلام يعرب عن قلقه تجاه تطور الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان 06 تشرين الأول 2020 11:18 ص

ترامب

الرئيس الأمريكي يصل إلى البيت الأبيض بعد مغادرته المستشفى وعلاجه من كورونا 06 تشرين الأول 2020 10:51 ص

قوات التحالف الدولي في العراق

فورين بوليسي: التحالف الدولي يلجأ إلى سلاح الهواتف الذكية في العراق وسوريا 05 تشرين الأول 2020 01:11 م

التعليقات