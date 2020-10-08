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الخميس, 08 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 08 تشرين الأول 2020 10:37 ص

التربية: التعليم الإلكتروني سيكون أساسياً في العام الدراسي الجديد

وزارة التربية
أكدت وزارة التربية، اكتمال رؤية الوزارة حول آلية بدء العام الدراسي الجديد.

وقال الناطق باسم الوزارة حيدر فاروق إن "الوزارة أكملت رؤيتها الخاصة بآلية العام الدراسي الجديد وستقوم بطرحها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وخلية الأزمة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها".

وأضاف، أن "رؤية الوزارة حول العام الدراسي الجديد تتضمن مقترحات عدة، من بينها أن يكون العام الدراسي بين الإلكتروني والتفاعلي داخل الصفوف".

وأشار إلى أن "هناك تشاوراً مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى ضمن خلية الأزمة بشأن هذه المقترحات"، مؤكداً أن "التعليم الإلكتروني سيكون أساسيا في العام الدراسي الجديد".

وبين أن "الدروس العملية المدمجة ستكون من داخل الصف، بما فيها صفوف المرحلة الأولى".
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