عناصر ميليشياوية ترفع صور سليماني تحاول إشاعة الفوضى بتظاهرات كربلاء

اتهم متظاهرو كربلاء جهات ميليشياوية بمحاولة إشاعة الفوضى في التظاهرات وإحداث الشغب في الأحداث التي شهدتها المحافظة أمس الاول.



وقال ناشط : إن “مسيرة كربلاء أمس الاول كانت منضبطة بشكل كامل لكن بعض الأطراف حاولت خلق الفتنة والبلبلة عن طريق اشاعة الفوضى واحداث الاحتكاك مع المتظاهرين.



وأضاف: أن “الاحتكاك حصل بعد دخول مجموعة غريبة تحمل صور سليماني والمهندس ببينما كان المحتجون العراقيون يحملون صور ضحايا التظاهرات الشعبية.