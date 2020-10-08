دعوات برلمانية لتفعيل قرار إلغاء التصاريح الأمنية في نينوى

دعت أوساط برلمانية في محافظة نينوى السلطات الأمنية العليا في العراق إلى تفعيل قرار إلغاء التصاريح الأمنية في المحافظة بأسرع وقت ممكن.



وقالت عضو مجلس النواب عن نينوى انتصار الجبوري إن ” الغاء التصاريح الأمنية على المواطنين في نينوى يعتبر متأخرا جدا لكنه خطوة بالاتجاه الصحيح.





وأشارت إلى أن تطبيق القرار خلال السنوات الثلاث الماضية تسبب في عرقلة الحياة العامة للمواطنين، من حيث التعيينات وصرف الرواتب وتغيير محل الإقامة وغيرها من تفاصيل الحياة الأخرى.



وكان مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي يوم الأحد الماضي وخلال زيارة للموصل إلغاء التصاريح الامنية كافة في نينوى واعتمادها فقط في مخيمات النازحين، مبينا انها ستكون من اختصاص جهاز الامن الوطني حصرا.