صحة السليمانية تحذر من أيام خطيرة بسبب كورونا خلال الشتاء

حذر المتحدث باسم صحة محافظة السليمانية “ياد نقشبندي”، من أيام خطرة ستشهدها المدينة بسبب فيروس كورونا خلال فصل الشتاء.

وقال نقشبندي، إن “الحظر وغلق الطرق لن يجدي نفعا بسبب تفشي فيروس كورونا في كل مكان ولكن الأهم في المرحلة المقبلة زيادة حالة الوعي لدى المواطنين في كيفية التعامل مع المصابين وطريقة علاجهم.

وأضاف أن “عودة الالتزام بارتداء مستلزمات الوقاية مهم جداً لحماية المواطنين أنفسهم خاصة انه الآن لا يوجد دليل علمي على عدم عودة الإصابة مرة ثانية للمصابين بالفيروس.

وأشار نقشبندي إلى أن “الشهرين الحالي والمقبل سيكونان خطران جدا خاصة ظهور الأنفلونزا الموسمية لذلك من الواجب أن يتم التعامل مع الفيروس بصورة جدية وزيادة حالة الوعي لدى المواطنين وحجر المواطنين أنفسهم لكل من تظهر عليه الأعراض.

وكان محافظ السليمانية “هفال أبو بكر” أكد في وقت سابق، أن فيروس كورونا اجتاح بيوت المحافظة، وقرار إعادة فرض حظر التجوال ما عاد نافعاً.

وقال أبو بكر ، إن “قرار حظر التجوال أو العزل العام في هذه المرحلة الحالية لن ينفعنا بشيء لأن الوباء قد اجتاح البيوتات والمساكن بعد ما كان مقتصرا على الأزقة والطرقات.

وأضاف أنه “لا يوجد منزل في محافظة السليمانية لم يسجل فيه إصابة بفيروس كورونا”، مبينا أن “هذه المرحلة تتطلب نشر الوعي بين الناس وتعزيز الخدمات الصحية.