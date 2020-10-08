وزير الخارجيّة: الحُكُومة شرعت باتخاذ إجراءات تنظيميّة لإيجاد بيئة مُلائِمة لعمل البعثات في بغداد

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أنّ الحُكُومة شرعت في اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنيّة والفنّية والتنظيميّة لإيجاد بيئة مُلائِمة لعمل جميع البعثات لدى بغداد .

وقال بيان لوزارة الخارجية ان , الوزير التقى السفير الامريكي ماثيو تولر وبحث موضوع القرار المبدئي بسحب السفارة الأميركيّة في بغداد ".



وأكّد وزير الخارجية خلال اللقاء , أنّ الحُكُومة شرعت في اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنيّة والفنّية والتنظيميّة لإيجاد بيئة مُلائِمة لعمل جميع البعثات لدى بغداد ".



من جهته وَعَدَ السفير الأميركيّ برفع ما تقدّم به الوزير إلى الجهات الحُكُوميّة في أميركا لدراستها.



واشار البيان الى ان الجانبين تطرقا لعدد الأوضاع في المنطقة والعالم التي تحظى بالاهتمام المُشترَك".





على صعيد متصل اكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين تطلّع العراق لتفعيل العلاقات الثنائية مع دول الاتحاد الاوروبي في ضوء اتفاقيّة الشراكة والتعاون.



وقال بيان لوزارة الخارجية ان , الوزير عقد اجتماعاً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبيّ في العراق.



واستعرض الوزير جُهُود الحُكُومة العراقيّة في مجال تأمين البعثات، وتنظيم عملها في العراق، معرباً عن تطلّع العراق لتفعيل علاقات التعاون في ضوء اتفاقيّة التعاون والشراكة المُبرَمة بين الجانبين.



كما ناقشوا وضع المنظمات الأوروبيّة غير الحُكُوميّة في العراق، وضرورة تذليل العقبات التي تعترض عملها.



من جهته وَعَدَ وزير الخارجية بتذليل جميع الصُعُوبات والعقبات في مُختلِف المجالات ".



واشار البيان الى أنّ , سفير الاتحاد الأوروبيّ كان حاضراً في الاجتماع، وبيَّنَ أنّه تمّ اتخاذ عدد من الخطوات لتذليل العقبات الفنّية بالتعاون مع البنك المركزيّ العراقيّ بخُصُوص رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في مجال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ".



واوضح البيان انه جرى بحث الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبيّ في مجال تيسير عمل الخطوط الجوّية العراقـيّة.