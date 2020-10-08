النجيفي يبحث مع المطلك الوضع السياسي والانتخابات المقبلة



بحث رئيس جبهة الانقاذ والتنمية أسامة عبد العزيز النجيفي مع رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك الوضع السياسي وتطورات الاوضاع ، وما يتطلبه ذلك من تعاون وحوار لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه البلد



وشدد النجيفي / حسب بيان للجبهة على أهمية الانتخابات القادمة عبر تهيئة سليمة لمستلزماتها القانونية والاجراءات التي تتطلب ان تقوم بها الحكومة لضمان نزاهتها فضلا عن مراقبة واشراف الامم المتحدة.



واتفق الجانبان على ضرورة ان يتبلور وضع صحي قادر على تمثل تطلعات الشعب ومصالحه الاساسية ، ويضمن تحقيق نتائج ايجابية تنسجم مع إرادة المواطنين الذين ملوا الوعود ، ولم يحصلوا سوى المزيد من الأزمات.