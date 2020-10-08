حاكموا الإيراني الفاسد عادل عبد المهدي.. عصابات طهران ضغطت عليه لتحاشي ذكرها في اختطاف وقتل المتظاهرين

مجلس القضاء الأعلى: حققنا في قتل المتظاهرين لكن عبد المهدي وجه بعدم ذكر ميليشيات إيران



طالب نشطاء باستعادة عادل عبد المهدي الإيراني الفاسد، إلى المشهد مرة ثانية ومحاكمته بتهمة التستر على مجرمين وقتلة، بعدما تكشفت وثائق رسمية بان عصابات ايران ضغطت عليه لكي لا يفتح فمه ويشير اليها في قضايا اختطاف وقتل المتظاهرين.

وقالوا إن عبد المهدي الإيراني الفاسد، هو من أشعل الاحتجاجات بتواطؤه مع إيران وعصاباتها بشكل مزري ومخجل.



وكشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن وجود ملف أنجزته حكومة عبدالمهدي حول قتل المتظاهرين في العراق. وقال المجلس في بيان له ان التحقيق الذي اجرته حكومة عادل عبدالمهدي حول قتل واختطاف المتظاهرين تضمن مجموعة حوادث وأسماء بعض الضحايا من غير انه لم يوجه الاتهامات إلى اي جهة متورطة بالقتل!

وبين مصدر في لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي ان المليشيات ضغطت على عادل عبدالمهدي لإبقاء ملف التحقيق في قتل المتظاهرين ناقصا، وأمرته بأن يتحاشى الاشارة إلى اي جهة لها صلة بقتل واختطاف اكثر من 800 ناشط خلال الولاية الحكومية لعبدالمهدي!



وتقول مصادر لجنة الامن النيابية ان اللجنة التي شكلها مصطفى الكاظمي لمعرفة مطلقي الصواريخ داخل العاصمة بغداد سوف تكتفي بتقديم توصيفات عامة لما جرى، وستتحدث عن نوع الصواريخ التي تم اطلاقها والمواقع التي استهدفتها تلك الصواريخ من غير ان تشير إلى الجهات المتورطة.

وأشرك الكاظمي اربعة من كبار ضباط الجيش العراقي من بينهم رئيس اركان الجيش نفسه في لجنة امنية هي الأعلى من نوعها للتوصل إلى الجهات المتورطة في اطلاق الصواريخ على أهداف دبلوماسية وأخرى تابعة لقوات التحالف غير ان المصادر الامنية ترجح عدم توصل اللجنة إلى نتائج حقيقية لأن أعضاءها يتعرضون لضغوط كبيرة بهدف الابتعاد عن تسمية الاشخاص الجهات المتورطة في تلك الاعمال.

من جهته طلب نائب شيعي من اللجنة الامنية التي شكلها الكاظمي لملاحقة رؤوس الفساد في العراق إلى القبض على سياسيين متورطين بنهب العراق. وطالب النائب عبدالسلام المالكي بفتح ملف المصارف الاهلية وطبيعة عملها وكشف الجهات السياسية أو الحزبية التي تقف وراءها وإعلان أسماء السياسيين أو أصحاب المصارف الذين ينهبون ثروات العراق بطرق مشرعنة تحت عناوين مختلفة. وتتهم لجان النزاهة والرقابة المالية قوى سياسية بالوقوف وراء تهريب مليارات الدولارات إلى خارج العراق عن طريق مصارف اهلية فاسدة تابعة لأحزاب وقوى مدعومة من بعض دول الجوار.

في نفس السياق من التواطؤ والمؤامرة، كشفت وثيقة سرية للاستخبارات العراقية، وجود مخطط لتشويه سمعة الاحتجاجات الشعبية عبر قيام مندسين بإضرام النار في مقر قناتي "العهد" و"الأنوار الثاني" في العاصمة بغداد.



وجاء في الوثيقة، أن عناصر مندسة بين متظاهري محافظة بغداد أو ما يعرف باسم "ثوار تشرين"، تنوي القيام بحرق مقري قناة العهد والانوار الثانية، خلال الايام المقبلة لاتهامها بالتحريض وتسمية ثوار تشرين بالجوكرية". كما أفادت الوثيقة بأن معلومات وردت إلى الاستخبارات تفيد "بنية عناصر مسلحة خارجة عن القانون في مناطق شمالي الرصافة باستهداف معسكر التاجي بوساطة صواريخ كاتيوشا عيار ١٠٧ملم، مشيرة الى انه سيتم اطلاقها من احد فضاءات منطقة الراشدية خلال الايام المقبلة.

العراق يعيش حالة ارتباك والسر وراءه، تواطؤ حكوماته الفاسدة مع إيران وعصاباتها من عبد المهدي الى الكاظمي الى من سبقهما

أ.ي