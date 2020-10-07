بالأدلة.. إرهابيو الكتائب وراء جريمة إطلاق صواريخ الكاتيوشا.. ماذا ستفعل حكومة الكاظمي؟

مراقبون: لا حل سوى القبض على قياداتها وإعلان تفكيك الميليشيا ووقف رواتب أعضاءها من الحكومة



تكشفت العديد من المفاجأت خلال الساعات الأولى من تشكيل "لجنة الهيبة"، وفق المسمى الذي أطلقه الكاظمي عليها، في مقدمتها أن كتائب حزب الله العراق، هى التي تقف وراء جريمة اطلاق صواريخ الكاتيوشا على قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية والبعثات الدبلوماسية، وهم ما يطرح سؤالا وجيها وطبيعيا حول طريقة تصرف حكومة الكاظمي مع هذه الأدلة تجاه جريمة الكاتيوشا؟!

وكشفت مصادر للعربية، أن يكون تصنيع المتفجرات قد تم في جرف الصخر، تلك المنطقة التي كانت استراتيجية قبل أن تحولها الميليشيا إلى منطقة محظورة

وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة الكاظمي، تشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات التي تمس هيبة البلاد، باشرت عملها.



وفي أحدث تسريبات أتت كنتائج للتحقيق، أفادت مصادر، بأن اللجنة توصلت إلى أن مطلقي الكاتيوشا هم عناصر من ميليشيا حزب الله العراق وفي منطقة جرف الصخر.

ووفق المعلومات المتداولة، فحتى عام 2014، كانت جرف الصخر مأهولة بالسكان العرب السنّة، لكن بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش الارهابي، منعت كتائب حزب الله السكان من العودة. ومنعت كذلك أي قوة عراقية أخرى بدخول جرف الصخر، التي تعتبر ملاذا لأنشطة كتائب حزب الله، بما في ذلك تطوير الصواريخ.



وكان مكتب الكاظمي قد أصدر، وثيقة تتضمن تشكيل لجنة تحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وتحديد المقصر، ولفت إلى أن هذه اللجنة مخوّلة بالحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة، وننتظر منها أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها. وستسهم مخرجات هذه اللجنة في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها.

كما من المقرر أن تعمل اللجنة بالاشتراك مع ممثلي مجلس النواب لجنة الأمن والدفاع، وبينهم رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب محمد رضا داود ناصر الحيدري، ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب نايف مكيف شنان الشمري، والنائب ناصر يوسف محيي الدين الهركي مقرر لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب.

وأكد القرار، أن أعمال اللجنة تعرض خلال 30 يوماً من تاريخ تنفيذ هذا الأمر.

وخلال الفترة الماضية، دأبت ميليشيا كتائب حزب الله العراق على القيام بهجمات صاروخية ارهابية على السفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي والعاصمة بغداد، واستباحت العراق طولا وعرضا واليوم، القضية في ملعب الكاظمي ماذا سيفعل؟

ا.ي