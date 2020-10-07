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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 09:49 م

بعد الصدر.. كتائب حزب الله العراق تهدد شباب الناصرية بعد أحداث كربلاء.. ومراقبون: مذبحة في الطريق

احتجاجات العراق

خبراء: حكومة الكاظمي تتفرج على "مسرحية ميليشياوية دموية" ولا تتدخل

انتقد مراقبون، حالة الانفلات والسلبية التي تظهر عليها حكومة الكاظمي، بعد قيام مقتدى الصدر بتهديد الثوار العراقيين أمس بالتعامل معه بطريقته الإرهابية وذبحهم، كما حدث من قبل في مظاهرات تشرين. وبعد الصدر جاء دور كتائب حزب الله العراق الإرهابية التي هددت على لسان أحد قياديها، ثوار الناصرية وقالت لهم علانية: طهروا أرضكم.
ويرى مراقبون أن التهديد يعني مذبحة في الطريق، تجاه ثوار الناصرية بعد مظاهراتهم امس على أبواب كربلاء وتنديدهم بالفساد والمحاصصة وإيران.


وتعليقا على الاشتباكات التي شهدتها مدينة كربلاء، واتهام عدد من الناشطين عناصر تابعة للتيار الصدري، بمهاجمة المشاركين في مسيرات أحيت ذكرى شباب سقطوا خلال الاحتجاجات في البلاد، اعتبر مسؤول في كتائب حزب الله العراق الإرهابية، في تصريحات نشرت على تليغرام أن ما جرى أعمال تخريبية من مندسين.
وفي تخوين لبعض شبان ومحتجي مدينة الناصرية التي شكلت على مدى الأشهر الماضية، عصب الحراك الذي انطلق في البلاد منذ الأول من أكتوبر الماضي ضد الطبقة السياسية، قال أبو علي العسكري: ما حدث في كربلاء أمس كان مصدره جماعات مندسة تنتسب للناصرية، وهو ما يثبت أن المدينة لا تزال مُصادرة من قبل هذه الجماعات. ودعا أهالي ذي قار إلى تطهير أرضهم من أولئك "الأشرار".
كما شدد على ضرورة بقاء المدن المقدسة بعيدة عن أي أعمال استفزازية أو تخريبية"، بحسب تعبيره.


وكان ناشطون اتهموا في وقت سابق، عناصر تابعين للصدر بالتعدي على المحتجين، تماماً كما فعلوا في مناسبات ومحطات سابقة في البلاد. وفي حين حملت خلية الإعلام الأمني مسؤولية الاعتداءات التي وقعت إلى من وصفتهم بالمندسين، قال شهود إن قوات الأمن واجهت بعض المحتجين، الذين غضبوا حين لم يسمح لهم بالوصول إلى أحد الأضرحة بالهراوات، ما تسبب في مناوشات ثم دفع المحتجين إلى الوراء.
 وكان قد اشتبك محتجون امس مع قوات الأمن بمدينة كربلاء جنوب البلاد، وعناصر من الحشد المجرم، بعد تظاهرات خرجت في المنطقة ترددت فيها هتافات ضد إيران.
وأظهرت فيديوهات أعدادا كبيرة من الأشخاص أثناء الاحتاجاجات يتقدمون باتجاه مزار ديني، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع قوات الأمن. بدورها، أكدت مصادر محلية في كربلاء، أن الصدامات خلفت ما لا يقل عن 10 إصابات في صفوف المتظاهرين.
في السياق أيضاً، طالب مقتدى الصدر، القوات الأمنية بحماية المواقع الدينية من المندسين الذين يتغلغلون بين المحتجين لإثارة الفوضى والفتنة وحذرهم من التدخل بطريقته يقصد الذبح والقتل والتصفية ان لم تنتهي هذه الفتنة!
يشار إلى أن العراق كان شهد خلال الأيام الماضية، احتجاجات في مناطق مختلفة احتفالاً بذكرى مرور سنة على الحراك الذي انطلق في الأول من أكتوبر الماضي، "ثورة تشرين".
من جانبه حث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على الاستمرار في الالتزام بالسلمية في التعبير عن الرأي.


وشدد في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، على أن هذه الحكومة جاءت بناء على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب، قائلاً: نؤكد على الوفاء لشعبنا ولخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم. ونبه إلى حساسية المرحلة التي يمر بها الوطن، لافتاً إلى أنها تتطلب توحد الجميع للوصول إلى انتخابات مبكرة حرة ونزيهة على أساس قانون عادل.
ودعا الكاظمي، للدفاع عن استقلال وطنهم ومنع تدخل أي طرف خارجي في شؤونه. كما لفت إلى أن الحكومة ورثت أزمات على مستوى البنية الاقتصادية، ومن ذلك تحويل العراق إلى رهينة لأسعار النفط. وأضاف أن "التحدي الذي فرضه وباء كورونا وتداعياته شكل صدمة للانتباه لضرورة تحصين مجتمعنا أمام أزمات مستجدة".
ما يحدث في العراق "تهريج سياسي" بمعنى الكلمة من جانب حكومة الكاظمي، ولا يمكن أن يكون الرد على إرهاب الميليشيات ومطالب الثوار بتصريحات فارغة ولجان وهمية إلا ما ندر
أ.ي

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