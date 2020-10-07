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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 04:27 م

الدهلكي: وفاة الطفلة النازحة رويدةوصمة عار على جميع الحكومات السابقة والحالية بالعراق

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قال رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، إن الطفلة رويدة التي توفيت وهي في سن الورود ولم يحالفها الحظ كملايين الأطفال بدول العالم في النوم على سرير دافئ او سقف يحميها من حرارة الصيف وبرد الشتاء، فإنها تمثل وصمة عار على جميع الحكومات السابقة والحالية والتي لم تعالج هذا الملف الانساني واكتفت بالشعارات والوعود الرنانة والرضوخ لضغوط غربان الطائفية وحقدهم التاريخي.

وأضاف الدهلكي، أن أهالي هذه الطفلة وغيرهم الكثير ينتظرون من الحكومة ان يتحرك ضميرها ولو قليلا وان تعمل بكل قوة للدفاع عنهم ضد ميليشيات الطائفية الذين عاهدوا الدواعش بمنع عودة النازحين الذين هربوا من قبضتهم والعمل بعزيمة كبيرة على اعادتهم الى منازلهم رغم انف المعارضين وبنفس حزمها في ملف الدفاع عن البعثات الدبلوماسية، لان هؤلاء عراقيين وكل دول العالم تنظر الى طريقة تعامل الحكومة مع ابناء شعبها.

ولفت إلى أن الحكومة هي المسؤولة والمعنية عن سلامة العراقيين وتوفير العيش الكريم لهم ومن لاخير له مع اهل بيته فلا خير له مع الاخرين.

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