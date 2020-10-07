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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 04:15 م

الشريفي: توزيع الدوائر الانتخابية حسب الأمزجة السياسية يؤدي للفوضى

مجلس النواب

أكد الرئيس الأسبق للإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، أن توزيع الدوائر الانتخابية حسب الأمزجة السياسية يؤدي للفوضى في البرلمان المقبل.

وقال الشريفي في تصريح صحفي، إن "توزيع الدوائر بشكل سياسي وحسب الامزجة سيؤدي الى فوضى في الانتخابات المقبلة وفي البرلمان المقبل"، مطالبا بـ"الاعتماد على الفنيين في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم الخضوع للأمزجة السياسية".

 وأضاف أن "حل ازمة الحدود بين الدوائر الانتخابية يمكن حله بواسطة خبراء فنيين وليس سياسيين"، مطالبا بـ"إشراك خبراء لهم باع طويل في الموضوع".

وأشار الشريفي إلى أن "اجراء الانتخابات بحاجة الى تحضيرات وتحديث سجل الناخبين قبل ستة اشهر على اقل تقدير وصرف موازنة خاصة بالمفوضية لاستكمال البطاقات البايومترية".

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