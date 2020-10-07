نائب سابق: محاولة إثارة فتنة أمنية في الأنبار لن تنطلي على أهل وعشائر المحافظة

أكد النائب السابق حيدر الملا، أن محاولة إثارة فتنة أمنية في محافظة الأنبار لن تنطلي على أهل وعشائر المحافظة.



وقال الملا في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "محاولات إثارة فتنة أمنية في الأنبار بعد الاستقرار الأمني والسياسي الذي شهدته محاولة بائسة لن تنطلي على أهلها وعشائرها الذين عانوا الأمرين طيلة السنوات السابقة!!!".



وأضاف أن "التنافس السياسي شيء وأمن واستقرار المحافظة شيء آخر !!".