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الأربعاء, 07 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 01:49 م

مدلول: العراق سيجني عشرات المليارات سنويا في هذه الحالة!

صادق مدلول السلطاني
دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق مدلول، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى انهاء ملف فساد المنافذ الحدودية عبر منحها لشركات عالمية رصينة، مبينا أن العراق سيجني عشرات المليارات سنويا.

وقال مدلول في تصريح، إن "أي شركة عالمية في حال استثمرت المنافذ ستزيد الأموال عشرة اضعاف وسنجي عشرات المليارات من الدولارات سنويا".

 وأضاف أن "وزير المالية سيغير بمفاصل الوزارة كثيرا ونحن مقتنعون تماما بعدم وجود ورقة اصلاحية من قبل الحكومة".

 وتابع: ان "قصة الرواتب اصبحت تطول اكثر من تشكيل الحكومة ووزير المالية اثار حفيظة الشارع عندما قال لا توجد رواتب، وبعدها تفاجأنا بأن هناك رواتب وتم إطلاقها".
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