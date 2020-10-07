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الأربعاء, 07 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 01:05 م

القبض على ما يسمى المفتي الشرعي لداعش الإرهابي في كركوك

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أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، القبض على مفتي داعش الشرعي في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.

وقال بيان للوكالة، إنه "من خلال ورود معلومات استخبارية بوجود أحد المطلوبين من عصابات داعش الإرهابية، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد نصب كمين محكم تم إلقاء القبض على أحد قادة داعش الإرهابية المطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأشار البيان إلى أن "المتهم كان يعمل المفتي الشرعي بما يسمى ولاية كركوك /ناحية الرشاد، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وقام بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش وبعدها نصب بما جاء أعلاه كما بين انه من عائلة داعشية لدية اثنين من اخوتة وابن عمة ضمن صفوف عصابات داعش وان شقيقته هي زوجة أحد أمري داعش في ولاية كركوك".

ولفت البيان إلى أن "المتهم تم تدوين أقواله وإحالته الى القضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزائه العادل".

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