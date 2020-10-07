تقرير أمريكي: حكومة الكاظمي تبدو عازمة على البدء بشكل فعلي في مواجهة مطلقي الصواريخ

أفاد تقرير لموقع أميركي، بأن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي تبدو عازمة على البدء بشكل فعلي في مواجهة مطلقي الصواريخ، خاصة بعد الإعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته.

وأشار إلى أن ما يميز هذه اللجنة ليس أعضاءها القياديين في الأجهزة الأمنية أو ترؤس رئيس الوزراء لأول اجتماعاتها، ولكن أيضا تزامن إعلانها مع ما يبدو أنه تصعيد ديبلوماسي عراقي باتجاه الدول التي يعتقد أنها تدعم المسلحين.

من جانبه، أكد الضابط السابق والمحلل الأمني صفاء الأعسم، أن الجهات التي تطلق الصواريخ والتي تستهدف المنطقة الخضراء وأربيل ومسؤولة عن حادث الرضوانية تمتلك سلاحا ثقيلا لا يمكن أن تمتلكه بدون اتفاق مع دول.

وأضاف أن وزير الخارجية فؤاد حسين، زار طهران الأسبوع الماضي، وشرح للمسؤولين الإيرانيين الوضع الراهن في محاولة لنقل الحوار من تحت الطاولة إلى فوق الطاولة فيما يتعلق بالخلاف الأميركي الإيراني.

وأوضح أن هذا يعني ان الحكومة العراقية بدأت تلمح بشكل أكثر وضوحا إلى دور إيران في دعم تلك المجموعات واستخدامها في النزاع مع الولايات المتحدة، حيث قال وزير الخارجية إن الهجمات يجب أن تتوقف بدون ثمن، كما تطرق إلى لقاء ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت الأخير مع عبد العزيز المحمداوي، مسؤول كتائب حزب الله التي يتهمها الأميركيون بالوقوف – إلى جانب فصائل أخرى – وراء الهجمات على السفارة.

وبحسب محللين، فإن خطوة الحكومة بتشكيل لجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته، تعتبر تصعيدا عسكريا من قبل الحكومة ضد الجماعات المسلحة بالتوازي مع التصعيد الدبلوماسي ضد داعميها، حيث أكدوا أن الموضوع لا يمكن حله بمجرد التفتيش عن السلاح، وإنما يحتاج الموضوع إلى حوارات وتوافق سياسي بالتزامن مع التدخل العسكري.

ويعتقد الأعسم، إن الجيش العراقي قادر على حسم الموضوع عسكريا، لكن التصعيد العسكري قد يهدد بحرب عراقية – عراقية، يقول إن من الممكن تجنبها بالحوار.

فيما يعتقد محللون آخرون أن التدهور الاقتصادي الذي يمر به العراق قد يكون سببا آخر لاستمرار المشكلة الأمنية، مشيرين إلى حلول اقتصادية يمكن أن تساهم بفرض الأمن والاستقرار.