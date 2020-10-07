بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 07 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 11:51 ص

البنك المركزي يعدل السقف الزمني لقروض الإسكان

البنك المركزي العراقي
قرر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، تعديل السقف الزمني لقروض الإسكان.

وذكر البنك في بيان، أنه "استجابة للظروف الاقتصادية التي يمر بها بلدنا ومن اجل المساهمة في التخفيف من أعباء المقترضين في ظل الضائقة المالية الحالية قرر البنك المركزي العراقي "تعديل السقف الزمني المحدد ضمن مبادرته الخاصة بتمويل قروض صندوق الإسكان والمصرف العقاري (مبادرة الخمسة تريليون)، ليكون السقف الزمني الجديد (15) سنة بدلا من (10) سنوات وبأثر رجعي".

و أكد البنك، أنه "ماض في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما يساهم في خلق نظام مصرفي قادر على الاستجابة لتحديات الأزمة المالية والعبور بالاقتصاد العراقي الى بر الامان". 
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