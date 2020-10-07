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الأربعاء, 07 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 10:29 ص

مخلفات الحروب في العراق.. تسبب السرطان والتشوهات الخلقية

مخلفات الحرب

في ظل كثرة الحروب التي شهدها العراق، واستخدام أسلحة خطرة، تسبب ذلك في ارتفاع نسبة الإصابات بأمراض السرطان في العراق، والتشوهات الخلقية.

وتتصدّر مدينتا الفلوجة والبصرة، عدد المصابين بأمراض السرطان والتشوهات الخلقية لدى الرضّع، وفقا لـ "العربي الجديد".

وتفيد تقارير رسمية عدة وأخرى تابعة لجهات إعلامية ومدنية محلية ودولية بأن مخلفات الحروب تعدّ السبب الأساسي لانتشار أمراض السرطان والتشوهات الخلقية.

يحاول يوسف الزوبعي التأقلم مع وضعه كونه "كبير عزاب العشيرة"، كما يطلق عليه أبناء عمومته. وبات اللقب ملازماً له؛ فهو الأول بين ذكور قريته القائمة في الضواحي الشرقية لمحافظة الأنبار غربي العراق، الذي يبلغ الثلاثين من العمر من دون زواج. الخوف من إنجاب أطفال مشوهين جعله يخشى الزواج، إذ إن إنجاب أطفال مشوهين أصبح هاجساً يؤرقه. ويسأل "العربي الجديد": "ما ذنب هؤلاء الذين يولدون من صلبي أن يكونوا مشوهين، ومعوقين، مثل كثيرين يولدون اليوم؟".

ويقول الزوبعي إن العديد من أفراد أسرته (أشقائه وأبناء عمه) أنجبوا أطفالاً مشوهين نتيجة تعرضهم لإشعاعات، مضيفاً: "قصفت منطقتنا الواقعة بين حي الجولان ودور السكك في الفلوجة إلى الشمال من المدينة بكميات كبيرة من الصواريخ والقنابل من قبل القوات الأميركية التي كانت تواجه المقاومة أثناء غزو العراق بين عامي 2003 و2006".

وبحسب تقارير صادرة عن وزارتَي الصحة والبيئة، فإن المعدل السنوي للإصابة بأمراض السرطان في العراق يبلغ 2500 حالة إصابة كل عام، لكن الواقع يشير إلى أكثر من ذلك بكثير، إذ إن عدد مرضى السرطان في المستشفيات كبير، وذلك نتيجة الحروب.

ولا تملك الجهات الرسميّة المتخصصة في العراق أرقاماً دقيقة لعدد مرضى السرطان. إلا أن بعض التقارير الدولية تتحدث عن أعداد مرتفعة. على سبيل المثال، سجلت محافظة البصرة وحدها أكثر من ألف إصابة بالسرطان العام الماضي، بينما سجلت الفلوجة أرقاماً أعلى.

ومن شأن الحروب أن تؤدي إلى أضرار بيئية وصحية في المنطقة، وقد شهدت البلاد حروباً كثيرة على مرّ السنوات.

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