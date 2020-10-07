وفد أمريكي يبحث في كردستان تداعيات الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية بالعراق

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مع ديفيد كوبلي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق، الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي وعلاقة بغداد مع أربيل وتداعيات الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان، أنه " تم خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، الحوار الاستراتيجي الأميركي - العراقي والعلاقات بين الطرفين، مشاكل أربيل - بغداد والحوار من أجل حلها، الهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي المضاد لداعش، مسألة الانتخابات المبكرة القادمة، تهديدات ومخاطر الإرهاب والتصدي له والنشاطات المسلحة لداعش.

وأكد الجانبان على تعزيز علاقات أميركا مع العراق وخاصة في المجال الاقتصادي وتوفير فرص العمل للقطاع الخاص والاستثمار الأميركي في العراق وإقليم كردستان وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بينهما.

واتفقت آراء الجانبين فيما يخص حاجة العراق وإقليم كردستان إلى استمرار مهام ومساندة التحالف الدولي المضاد لداعش، وإلى التعاون والتنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية حتى القضاء النهائي على تهديدات داعش والتخلص منه.

وخلال الاجتماع الذي حضره القنصل العام الأميركي في أربيل، بحثت أوضاع المنطقة بصورة عامة، ووباء كوفيد-19 وآثاره ومجموعة مسائل أخرى تهم الجانبين.