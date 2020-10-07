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الأربعاء, 07 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 09:45 ص

اشتباكات خلال إحياء الأربعينية بكربلاء.. محتجون يضرمون النار بمقار الأحزاب ويقطعون جسر الحضارات

اشتباكات

اندلعت اشتباكات ضخمة خارج ضريح الإمام الحسين بمدينة كربلاء، وسط اتهامات من جانب السلطات العراقية بأن مندسين افتعلوا احتكاكا مع القوات الأمنية خلال الزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء.

وقطع متظاهرون جسر الحضارات في مدينة الناصرية بالعراق، كما أضرم متظاهرون النار فى ذي قار جنوب العراق يضرمون النار في مقار عدد من الأحزاب.

من جانبها أكدت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أن بعض المندسين افتعلوا احتكاكا مع القوات الأمنية خلال الزيارة الأربعينية فى محافظة كربلاء.

وأوضحت أنه خلال مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، في مدينة كربلاء المقدسة تجمعت عصر اليوم أعداد من المتظاهرين من مختلف المحافظات، في ساحة التربية بمحافظة كربلاء وتوجهوا باتجاه باب القبلة وحاولوا الدخول مِن طريق غير مخصص للدخول.

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، إنه جرى تنبيههم مِن قوة الطوق الأول بأن يتجهوا نحو طريق الدخول المخصص مع التقيد بأجراء التفتيش، لكن بعض المندسين افتعلوا احتكاكا مِن خلال استخدام الحجارة ورميها باتجاه القوة الأمنية المكلفة بحماية الزائرين وجرى التعامل الفوري والمسئول معهم ومنعهم من إحداث بلبلة بمخالفة الإجراءات الأمنية.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق أنه تم السماح للذين يؤدون الزيارة من خلال الاتجاه الصحيح للدخول بعد تفتيشهم، كما جرى اتخاذ الإجراءات الحازمة بحق المندسين الذين حاولوا العبث بأمن الزائرين، وبحكمة رجال قواتنا الأمنية البطلة انتهى الأمر خلال دقائق معدودة وعادت الأمور إلى طبيعتها وواصل الزائرون أداء مراسم الزيارة بشكل اعتيادي.

وكان المحتجون يحيون ذكرى متظاهرين قُتلوا خلال شهور من الاحتجاجات المناوئة للحكومة العام الماضي والتي مات خلالها أكثر من 500 عراقى، ووقعت الاشتباكات اليوم خلال أربعينية الحسين.

وقال شهود إن المحتجين نظموا مسيرة إلى الضريح. وقال مراسل رويترز إن البعض غضبوا عندما لم يتم السماح لهم بالوصول إلى الضريح، وعندئذ ضربت قوات الأمن المحتجين بالهراوات مما تسبب في مناوشات ثم دفع المحتجين إلى الوراء.


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