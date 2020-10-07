الصحة، تدعو إلى محاسبة من يحرض الزائرين على عدم ارتداء الكمامات



دعت وزارة الصحة، الى محاسبة من يحرض الزائرين على عدم ارتداء الكمامات، مشيرة الى :" ان هؤلاء يسهمون في بث الوباء وانتشاره بين الزائرين ".



وقال مدير عام الصحة في الوزارة، رياض عبد الامير، في تصريح صحفي :" ان الفرق الصحية والرقابية التابعة للوزارة لمست عدم وجود اي التزام لدى معظم الزائرين بتعليمات خلية الازمة، لاسيما في ما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي".



ولفت الى :" ان هناك من يحرض الزائرين على رمي الكمامة ، يفترض ان يتم القاء القبض عليهم ،كونهم يسهمون في نشر الوباء"، مشددا على "وجوب التزام الجميع بمن فيهم المصاب بالوباء".



واوضح أن "هذه الأعمال تعد نوعا من أنواع الإجرام ، ونحن أصدرنا بيانات وتعليمات لأصحاب المواكب، وقد تم تطبيقها من قبل قسم كبير منهم، إلا أننا لمسنا عدم وجود التزام بتلك التعليمات من قبل الزائرين ، لاسيما ما يتعلق بمسألة التباعد الاجتماعي التي يصعب الالتزام بها في مثل هكذا زيارات مليونية, لكن على الأقل يجب لبس الكمامات التي تعد من أهم وسائل الوقاية التي يمكن تطبيقها بكل بساطة".



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فديو تظهر البعض يدعون زوار الاربعينية الى رمي الكمامات لانهم ذاهبون الى الزيارة ولن تصيبهم الكورونا.