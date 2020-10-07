رجل يقتل ابنه إثر شجار بينهما في بابل

أقدم رجل في الخمسينات من عمره على قتل ولده بإطلاق النار عليه من مسدسه الشخصي في ناحية أبي غرق غربي الحلة.

وقال مصدر في شرطة بابل" أن رجلا اقدم على قتل ابنه في منزله بناحية ابي غرق غربي الحلة بعد شجار بينهما لأسباب مجهولة.

واضاف أن الرجل أصاب ابنه باطلاقة في الرأسمما أدى إلى مقتله في الحال مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت القاتل وتمت إحالته إلى التحقيق".