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الأربعاء, 07 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 09:39 ص

رجل يقتل ابنه إثر شجار بينهما في بابل

شرطة الانبار
أقدم رجل في الخمسينات من عمره على قتل ولده بإطلاق النار عليه من مسدسه الشخصي في ناحية أبي غرق غربي الحلة.
وقال مصدر في شرطة بابل" أن رجلا اقدم على قتل ابنه في منزله بناحية ابي غرق غربي الحلة بعد شجار بينهما لأسباب مجهولة.
واضاف أن الرجل أصاب ابنه باطلاقة في الرأسمما أدى إلى مقتله في الحال مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت القاتل وتمت إحالته إلى التحقيق".
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