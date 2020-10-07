القبض على متهم انتحل صفة مفتش في وزارة الصحة و منتسب في جهاز الأمن الوطني ببغداد

القت وكالة الاستخبارات القبض على متهم منتحل صفة مفتش في وزارة الصحة و منتسب في جهاز الأمن الوطني بمحافظة بغداد.



وقال بيان الاستخبارات: ان مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القت القبض على أحد المتهمين في العاصمة بغداد منتحل صفة مفتش في وزارة الصحة ويقوم بتفتيش المختبرات والصيدليات وأخذ اتاوات منهم في منطقة حي الزهور ببغداد.



واضاف ان المتهم قام ايضا بأنتحال صفة منتسب في جهاز الأمن الوطني لغرض استخدام هذه الصفة في النصب والاحتيال على المواطنين لأغراض التعيين والتعقيب.