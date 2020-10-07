المالية تبدأ في توزيع رواتب الموظفين للشهر الماضي ابتداء من اليوم

أعلنت وزارة المالية عن اطلاق رواتب الموظفين للشهر الماضي ابتداء من اليوم .
وقالت الوزارة في بيان انه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، نؤكد ان المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر ايلول سيبدأ تسديدها كاملة ابتداء من اليوم الاربعاء والايام التالية".
واكدت الوزارة انها ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية ، على رغم النقص الحاد في الايرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية.
ونوهت الى :" ان الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، اذ ان مصدر الدخل الرئيس للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا ".
وقالت الوزارة في بيان انه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، نؤكد ان المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر ايلول سيبدأ تسديدها كاملة ابتداء من اليوم الاربعاء والايام التالية".
واكدت الوزارة انها ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية ، على رغم النقص الحاد في الايرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية.
ونوهت الى :" ان الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، اذ ان مصدر الدخل الرئيس للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا ".