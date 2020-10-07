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الأربعاء, 07 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 09:34 ص

المالية تبدأ في توزيع رواتب الموظفين للشهر الماضي ابتداء من اليوم

أموال رواتب _0
أعلنت وزارة المالية عن اطلاق رواتب الموظفين  للشهر الماضي ابتداء من اليوم .

 وقالت الوزارة في بيان  انه   بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،  نؤكد  ان المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر ايلول سيبدأ تسديدها كاملة ابتداء من اليوم الاربعاء  والايام التالية".

واكدت الوزارة انها ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية ، على رغم النقص الحاد في الايرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية.

ونوهت  الى :" ان الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، اذ ان مصدر الدخل الرئيس للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا ". 
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أخر تعديل: الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 09:41 ص
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