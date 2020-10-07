المالية تبدأ في توزيع رواتب الموظفين للشهر الماضي ابتداء من اليوم

أعلنت وزارة المالية عن اطلاق رواتب الموظفين للشهر الماضي ابتداء من اليوم .



وقالت الوزارة في بيان انه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، نؤكد ان المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر ايلول سيبدأ تسديدها كاملة ابتداء من اليوم الاربعاء والايام التالية".



واكدت الوزارة انها ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية ، على رغم النقص الحاد في الايرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية.



ونوهت الى :" ان الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، اذ ان مصدر الدخل الرئيس للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا ".