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الأربعاء, 07 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 09:31 ص

النزاهة تضبط متهماً متلبساً بالرشوة ساوم مستثمراً لاستصدار إجازات إنشاء معامل بالنجف

النزاهة
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مُتَّهم مُتلبّس بالرشوة، مُبيِّنةً أنه ساوم أحد المُستثمرين مُدَّعياً مقدرته على إصدار إجازاتٍ لإنشاء معامل في محافظة النجف.

وذكرت الهيئة في بيان ان مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة بغداد تلقت معلوماتٍ عن قيام المُتَّهم بطلب مبلغ رشوةٍ من أحد المُستثمرين؛ لغرض استحصال المُوافقات الخاصَّة بإنشاء معملين، أحدهما للـ(كاشي) والثاني للأسفلت في محافظة النجف الأشرف.

وتابعت الدائرة إنَّ ملاكات المديريَّة تتبَّعت المُتَّهم إلى محافظة النجف، وبالتعاون مع مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، وتمكَّنت من ضبطه مُتلبِّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة البالغ (3,300) آلاف دولارٍ أمريكي.

وأشارت إلى عرض المُتَّهم رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات المضبوطة التي تضمَّنها محضر الضبط الأصوليّ على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه استناداً إلى أحكام القرار 160 لعام 1983، وإرسال المُتَّهم إلى جهة الطلب.
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