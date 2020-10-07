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الأربعاء, 07 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 09:21 ص

عثمان: لم نر حزما من الكاظمي تجاه الملفات الكبيرة والمهمة بل مجرد وعود وكلام

القيادي الكردي محمود عثمان
قال القيادي الكردي محمود عثمان اننا لم نر الى الان حزما وحسما من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تجاه الملفات الكبيرة والمهمة بل مجرد وعود وكلام.

 واوضح عثمان ان الحكومة لغاية الان لم تتخذ اجراءات عملية فاعلة تجاه قتلة المتظاهرين والناشطين واغتيال هشام الهاشمي بل تعلن فقط  التوصل الى خيوط  .

واكد ان اجراءات الحكومة تجاه السلاح المنفلت والفساد ضعيفة جدا ولم ترتق الى مستوى ما يمر به العراق من ازمات لافتا الى ان الحكومة ما زالت تطلق الوعود والشعارات بدون نتائج عملية.

ولفت الى وجود امكانية للكتل السياسية باستجواب الكاظمي في مجلس النواب لبيان مواقف الحكومة .

واكد ان لدى الكاظمي ارادة بتغيير الواقع الحالي للبلد ولكن يصطدم بالكتل السياسية وبالتالي يقوم بترضية الجميع لعدم امتلاكه كتلة سياسية تدافع عنه في البرلمان  ولهذا لن تكون هناك قرارات حازمة من الكاظمي لهذه الاسباب.
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