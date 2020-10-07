هوشيار عبدالله ينتقد أداء وزير المالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة

انتقد النائب هوشيار عبدالله أداء وزير المالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة .
وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر، ان :" الحلول التي قدمها وزير المالية هي: الإقتراض، والاقتراض، ثم الاقتراض، أي تدمير اقتصاد العراق في الحاضر والمستقبل ".
وأضاف عبدالله:" كان عندي أمل بخبرة د. علي علاوي في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكني أصبت بخيبة أمل عندما جاءت حلوله عقيمة تقتصر على الاقتراض.
وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر، ان :" الحلول التي قدمها وزير المالية هي: الإقتراض، والاقتراض، ثم الاقتراض، أي تدمير اقتصاد العراق في الحاضر والمستقبل ".
وأضاف عبدالله:" كان عندي أمل بخبرة د. علي علاوي في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكني أصبت بخيبة أمل عندما جاءت حلوله عقيمة تقتصر على الاقتراض.