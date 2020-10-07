هوشيار عبدالله ينتقد أداء وزير المالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة

انتقد النائب هوشيار عبدالله أداء وزير المالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة .



وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر، ان :" الحلول التي قدمها وزير المالية هي: الإقتراض، والاقتراض، ثم الاقتراض، أي تدمير اقتصاد العراق في الحاضر والمستقبل ".



وأضاف عبدالله:" كان عندي أمل بخبرة د. علي علاوي في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكني أصبت بخيبة أمل عندما جاءت حلوله عقيمة تقتصر على الاقتراض.