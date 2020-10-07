الكاظمي يلتقي السفير الأميركي وقائد التحالف الدولي ضد الإرهاب

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر، بحضور قائد قوات التحالف ضد الإرهاب في العراق، الجنرال بول كالفيرت.



وتم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية في المجال الأمني، وجهود ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، بالاضافة الى الملفات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.