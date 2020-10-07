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الأربعاء, 07 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 09:16 ص

الكاظمي يرأس الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته

مصطفى الكاظمي


رأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته.

وقال  الكاظمي خلال الاجتماع:" إن هذه اللجنة المتشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عملها".

وأضاف الكاظمي:" إن الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الإعتداءات، إنما تسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته". 

 واوضح أن هذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركّبة التي يعيشها العراق ،وأن العراق اليوم أمام مسؤولية تأريخية، إذ أن الدولة تمر باختبار حقيقي.

 واشار الى إن هذه اللجنة مخوّلة في الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة، وننتظر منها أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها، كما أن مخرجات هذه اللجنة ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها. 

وجدد تأكيده أن لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب أو السلام.
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