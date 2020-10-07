بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 07 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
السعودية: إيران تخرق الاتفاق النووي الذي لا يشكل أي رادع لتطلعاتها النووية مخلفات الحروب في العراق.. تسبب السرطان والتشوهات الخلقية وفد أمريكي يبحث في كردستان تداعيات الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية بالعراق اشتباكات خلال إحياء الأربعينية بكربلاء.. محتجون يضرمون النار بمقار الأحزاب ويقطعون جسر الحضارات الصحة تسجل 4172 إصابة و67 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في العراق عراقيون يبحثون عن المختطفين عبر هاشتاج "وينهم" بعد عام على ثورة تشرين انفجار ضخم في حلب السورية يخلف عشرات القتلى والجرحى النجيفي: قوى داخل العراق تريد وتسعى لقطع العلاقات ما بين بغداد وواشنطن القبض على مروج للمخدرات يحمل الجنسية الايرانية عند معبر حدودي بديالى لجنة نيابية تؤكد انه ليست هناك رؤية واضحة للسياسة الخارجية العراقية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 08:39 ص

كورونا ينهش الإيرانيين في طهران.. والنظام يكتفي بـ"الكمامة" وروحاني ينذر بالأسوأ

كورونا
مع تفشي فيروس كورونا في إيران، وفشل محاولات النظام في كبح الوباء، وتحذيرات من أن العاصمة طهران تواجه تفشيا أسوأ من باقي البلاد، لم يجد النظام أمامه إلا فرض الكمامات في الأماكن العامة، دون اتخاذ إجراءات جادة لإنقاذ الإيرانيين. 

التفشي السريع والمرعب لفيروس كورونا في إيران، وبخاصة العاصمة طهران، أكده مساعد وزير الصحة "ايرج حريرجي" الذي قال، إن "العاصمة تواجه أزمة أشد من باقي البلاد".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (إرنا) الإيرانية، الثلاثاء، أن "هناك 4793 مريضا بفيروس كورونا في مستشفيات طهران بينهم 948 بالعناية الفائقة، و311 مريضا ينتظرون بغرف الطوارئ."  

تصريحات مساعد وزير الصحة، ليست أول تأكيد على تفشي كورونا في إيران، فقبلها بأيام حذر الرئيس حسن روحاني من إجراءات عزل لاحتواء انتشار الوباء
وقال في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني، السبت، "نحن مضطرون لتشديد الإجراءات والرقابة بدءا بالعاصمة طهران".
ومع فشل الإجراءات السابقة في كبح الوباء، شرع النظام في فرض الكمامات بالأماكن العامة بالعاصمة اعتبارا من السبت المقبل، دون اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل الإغلاق الكامل لمواجهة التفشي، وإنقاذ الإيرانيين، خشية التداعيات الاقتصادية، ليظهر النظام على حقيقته وأنه لا يهتم إلا بمصالحه فقط.
وقال مساعد وزير الصحة، كان الإلزام باستخدام الكمامات فرض داخل المنشآت العامة في يوليو/ تموز، وسيطبق الآن في الأماكن المفتوحة أيضا بالعاصمة.
وسجلت إيران 479825 حالة إصابة بفيروس كورونا مما جعلها الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط، وكانت من أوائل الدول التي تضررت بشدة من الجائحة خارج نطاق شرق آسيا بداية هذا العام.
انعدام الثقة بين النظام الإيراني الحاكم بقيادة المرشد الإيراني علي خامنئي والشعب، علاوة على سوء إدارة الأزمة من البداية أسقط إيران في "بئر كورونا".
ولعل أبرز أسباب هذا السقوط الذي ينذر بخراب الاقتصاد الإيراني ويؤرق الإيرانيين بجانب العقوبات الأمريكية هو سوء إدارة النظام لتلك الأزمة المتفاقمة التي زادت الغضب الشعبي بالبلاد ضد نظام يدفعهم إلى الهاوية.
ومنذ بداية الأزمة لفت موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، خلال تقرير له، إلى أن الغضب الشعبي ضد النظام الإيراني أصبح مثل" القشة التي قصمت ظهر البعير" بعد مذبحة نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 والتي راح ضحيتها نحو 1500 متظاهر. 

وأكد موقع "بيزنس إنسايدر" أن هناك قرارين ساهما في الانتشار المبكر لفيروس كورونا في إيران.
وأوضح أن القرار الأول : هو إصرار النظام الإيراني على عقد الانتخابات البرلمانية، وإقامة احتفالات ذكرى الثورة الإيرانية دون الإعلان عن أي تدابير تتعلق بالتباعد الاجتماعي، بالرغم من دارية النظام بتفشي"كوفيد-19". 
ولفت الموقع إلى أن  عقد تلك الفعاليات العامة جاء رغم تحذير وزير الصحة السابق حسن غازي زاده هاشمي للرئيس حسن روحاني من الجائحة في ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف التقرير الأمريكي أنه :"بعد انكشاف رياء الحكومة، تفجر الغضب الشعبي عبر الشبكات الاجتماعية".
أما القرار الثاني، بحسب الموقع الأمريكي، فهو تجاهل القيادة الدينية في إيران التحذيرات الصحية وإبقاء الأماكن الدينية مفتوحة؛ مضيفاً أنه:" في مدينة قم ورغم اكتشاف حالات الإصابة بكورونا ظل ضريح فاطمة مفتوحًا".
وذكر التقرير أن محمد سعيدي، ممثل المرشد الإيراني في قم لم يجهد نفسه في البحث عن حلول واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة إغلاق المدينة والتأكيد على أنهم لن يسمحوا للعدو بتصوير مدينة قم على أنها غير آمنة".
وتابع:" سعيدي تمادى في تقاعسه وذهب إلى قول إن المرضى يجب عليهم الذهاب للضريح وهو مكان الشفاء".
دفن الضحايا سرا
ورغم أن دول العالم تعلن عن عدد إصابات وضحايا فيروس كورونا المستجد إلا أن إيران تغرد خارج السرب العالمي في هذا الشأن وتقوم بدفن الضحايا سرا وعقب الحصول على إذن من مليشيا الحرس الثوري الإيراني.
هذا الأمر أثار حالة من الجدل بين الإيرانيين منذ أبريل/ نيسان الماضي، حيث وجهت السلطات الصحية في إيران لعائلات ضحايا فيروس كورونا المستجد بتنسيق عمليات الدفن مع مليشيا الحرس الثوري.
وبالتزامن مع ذلك كشف موقع "راديو فاردا"، المعني بالشأن الإيراني، عن أن خطابا لمسؤول صحة تم تسريبه عبر شبكات التواصل الاجتماعي في 8 أبريل/نيسان أظهر أنه من أجل استخراج شهادات وفيات لـ"ضحايا كورونا" أو الأشخاص المشتبه في وفاتهم جراء الفيروس يتوجب على العائلات التواصل مع الحرس الثوري الإيراني.
ومع تفشي الوباء في إيران لاحقت نظام طهران اتهامات بإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين والضحايا.
وفي 10 أبريل/ نيسان، قال مستشار وزير الصحة علي رضا وهاب زاده، لوكالة فارس، إن عمليات الدفن يجب أن يشرف عليها قوات "الباسيج" (قوات شبه عسكرية مكرسة للتعبئة العامة)، وإن هذا السبب في وجوب إبلاغ الحرس الثوري وإصدار شهادات الوفاة.
وكانت مقاطع فيديو نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي في إيران أظهرت أعدادا من قوات "الباسيج" تترك جثامين ضحايا فيروس كورونا، في مقابر على عمق نحو أربعة أمتار. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مخلفات الحرب

مخلفات الحروب في العراق.. تسبب السرطان والتشوهات الخلقية 07 تشرين الأول 2020 10:29 ص

اشتباكات

اشتباكات خلال إحياء الأربعينية بكربلاء.. محتجون يضرمون النار بمقار الأحزاب ويقطعون جسر الحضارات 07 تشرين الأول 2020 09:45 ص

8201913115849927660609

مواكب الموت المسلحة تستعرض عضلاتها في بعلبك.. ولبنانيون: أين الدولة؟ 07 تشرين الأول 2020 08:18 ص

ام قصر

البصرة عاصمة الفساد في العراق .. واختبار صعب لحكومة الكاظمي 07 تشرين الأول 2020 07:20 ص

مشاريع متوقفة في العراق

100 مليار تكلفة مشاريع متعثرة بالعراق بسبب عصابات إيران والانفلات الأمني وفساد ومحاصصة سياسية 07 تشرين الأول 2020 03:31 ص

روحاني وفؤاد حسين

فؤاد حسين يحمل إيران مسؤولية التدهور الأمني ويقول علانية: نتوقع منها حوارا شفافا حتى لا تُغلق السفارة الأمريكية 07 تشرين الأول 2020 01:45 ص

الكاظمي والفياض في مقر الحشد الشعبي الارهابي

الكاظمي يهرّج: هيبة العراق تتداولها أقدام ميليشيات إيران وهو يشكل لجنة برئاسة الفياض والأعرجي للتحقيق في من خرقوا الهيبة! 06 تشرين الأول 2020 10:59 م

ذيول ايران المالكي وهادي العامري وعادل عبد المهدي

تأخر صرف رواتب الموظفين يوحد ذيول إيران ضد الكاظمي الفاشل.. والمالكي وهادي العامري يقودان الحملة 06 تشرين الأول 2020 10:28 م

التعليقات