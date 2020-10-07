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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 07:12 ص

الأحزاب الكردستانية تتوصل لتفاهمات بشأن الدوائر الانتخابية

الاحزاب الكردستانية
  صرّحت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي جوان احسان يوم الثلاثاء بوجود تفاهمات وخطوط مشتركة بين الاحزاب والقوى الكردية حيال آليات توزيع الدوائر الانتخابية في محافظات الاقليم والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الاخرى.
 وقالت احسان في تصريح له   ان "هناك خطوطا مشتركة وتفاهمات سياسية بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، والجماعة الاسلامية الكوردستانية، وحركة والتغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني حيال الدوائر الانتخابية والية توزيعها بما يضمن مصالح وحقوق جميع الاحزاب الكوردية".
وتابعت انه "وعلى الرغم من الخصوصيات المعقدة  لبعض المحافظات  والمصالح   والخصوصيات التي ربما تتقاطع بين حزب واخر الا ان الحوارات والمناقشات تجري بصورة جيدة وبتفاهمات عالية"، مشيرة الى ان حزبها "اجرى جملة حوارات ومناقشات مع الاحزاب الكوردية فيما يخص الدوائر الانتخابية في محافظات الاقليم او المناطق المتنازع عليها الاخر".
ورهنت احسان حسم التصويت على الدوائر الانتخابية في جلسة البرلمان القادمة   بسياسة  وادارة الجلسة من قبل هيئة رئاسة البرلمان على الرغم من ان ملف الدوائر الانتخابية معقد وحساس ويحدد مصير الانتخابات القادمة، لافتة الى اقرار الدوائر الانتخابية ربما لن يحسم بجلسة واحدة  ويتطلب مناقشات متشعبة لتعدد خصوصيات المحافظات وضرورة الوصول الى تفاهمات ترضي الجميع.
وفشل البرلمان خلال جلسة عقدها نهاية شهر ايلول الماضي بتمرير فقرة الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات الجديد جراء الخلافات بشأنها بين الكتل السياسية، وأرجأ البرلمان التصويت على هذه الفقرة إلى يوم السبت الموافق 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
ووفق التسريبات فإن هناك شبه اجماعاً على اعتماد الدوائر المتوسطة، إذا سيتم تقسيم المحافظات ما بين دائرتين وصولا إلى 17 دائرة بحسب حجم وتعداد سكان المحافظة.
ويشكل مشروع قانون الانتخابات الجديد عقبة رئيسية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة المقررة في حزيران/يونيو المقبل.
وشرع البرلمان بمناقشة مشروع القانون منذ العام الماضي استجابة لضغوط احتجاجات شعبية غير مسبوقة، إذ يعول عليه لافساح المجال بصورة أكبر لوصول المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.
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