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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 07:02 ص

المالية النيابية تكشف عن قرار لوزير المالية بإيقاف رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي

رواتب

كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن اصدار وزير المالية قرارا بإيقاف صرف رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي التابعة للوزارات رغم انها شركات رابحة ولا علاقة لها باي ازمة مالية.
وقال عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي  ان “الحياة الاقتصادية بالعراق شلت بالكامل بسبب السياسات الخاطئة لوزارة المالية”.
واضاف ان “هناك شركات تمويل ذاتي وتحولت الى شركات رابحة تابعة الى وزارة الصناعة وعدد من الوزارات الاخرى ولا علاقة لها باي ازمة مالية تضرب البلاد”.
واوضح الوائلي ان “وزير المالية وبقرار غريب ومثير اصدر  قرار بإيقاف صرف رواتب موظفي تلك الشركات ذات التمويل الذاتي وحرم  موظفيها من الرواتب  للشهر الجاري على الرغم من وجود الاموال بموازناتهم”.
وافاد ان “ايقاف رواتب شركات التمويل الذاتي سابقة خطيرة ولا احد يعلم السبب وراء اتخاذ هكذا قرارات”.
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