85 % من المزارعين في ديالى لم يستلموا مستحقات” الحنطة”



اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الثلاثاء، بان 85% من مزارعي المحافظة لم يستلموا مستحقات تسويق محصول الحنطة.

وقال رئيس الاتحاد المحلي رعد التميمي في حديث له ،ان” 85% من مزارعي ديالى وعددهم بالالاف لم يستلموا رغم مرور 4 اشهر على انتهاء موسم تسويق محصول الحنطة مستحقاتهم المالية لافتا الى ان الجميع يعاني من تراكم الديون”.

واضاف، ان “وعود الحكومة بتسليم مستحقات المزارعين لاتزال حبر على ورق لافتا الى ان وضع المزارعين من الناحية الاقتصادية صعب جدا خاصة وانهم غير قادرين على تامين اموال الحراثة وشراء البذور محملا الحكومة تداعيات تاخير صرف المستحقات منذ اشهر رغم اقتراب موعد الموسم الشتوي “.

ويعتمد المزارعين في ديالى على مستحقاتهم المالية في تامين تكاليف حراثة الاراضي وشراء البذور والاسمدة من اجل بدء الموسم الزراعي.