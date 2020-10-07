القانونية النيابية: الكتل السياسية اتفقت على معايير الدوائر الانتخابية وستمرر بعد الأربعينية

كشفت اللجنة القانونية النيابية، مساء الثلاثاء، عن وجود اتفاق سياسي مبدئي على معايير تقسيم الدوائر الانتخابية ، فيما رجحت التصويت على المعايير داخل مجلس النواب بعد انتهاء مراسم زيارة الاربعينية .

وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح له، ان “الكتل السياسية اتفقت على جملة من المعايير لتقسيم الدوائر الانتخابية وسيتم طرحها داخل مجلس النواب قريبا”، لافتا الى ان “تلك المعايير هي تقسيم الدوائر الانتخابية لكل دائرة اربعة مقاعد وتصل الدوائر المنفردة الى ثلاث مقاعد او خمسة كحد اعلى”.

واضاف ان “مجلس النواب سيباشر بمناقشة تلك المعايير والتصويت عليها بعد زيارة الاربعينية”، مبينا ان “مجلس النواب قد يلجأ للتصويت على الدوائر بشكل منفرد او بشكل كامل اذ حصل الاتفاق السياسي عليها”.

و اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، السبت الماضي ، ان الخلاف الحالي بشان الدوائر الانتخابية ليس سياسي بل مكوناتي.