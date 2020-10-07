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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 06:53 ص

إنفاق 15 مليار دينار لإعادة إعمار وتأهيل المشاريع الخدمية في الرمادي

الرمادي
اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، الثلاثاء، عن انفاق اكثر من 15 مليار دينار لإعادة اعمار وتأهيل المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية في مناطق مختلفة في مدينة الرمادي .
وقال الجنابي في تصريح  له ان ” الحكومة المحلية وبدعم من المنظمات الانسانية انفقت اكثر 15 مليار دينار لإعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة جراء العمليات الارهابية في مؤشر على انطلاق ثورة اعمار للمشاريع المتضررة لم يشهدها القضاء منذ اعلان النصر على ارهابي داعش “.
واضاف ان” الدوائر الخدمية والشركات الاستثمارية انجزت اعادة اعمار وتأهيل سوق الرمادي وشارع بغداد وحي الشرطة ومشاريع متنوعة، مبينا ان” القضاء شهد للمرة الاولى اعادة اعمار وتأهيل العشرات من المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية ، موضحا ان” مدينة الرمادي شهدت ايضا افتتاح مشاريع خدمية جديدة ضمن خطة لارتقاء بالواقع الخدمي للقضاء”.
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